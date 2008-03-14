易美居購房APP強勢上線

美國華裔地產經紀再添一款賣房服務利器

【本報記者紀君燕洛杉磯報導】隨著美中兩國經濟互動程度加深，越來越多的中國人開始踏上赴美購房之路，不僅獲得美國的物業的增值，在人民幣貶值的預期下還可以獲得美元資產進行保值。但是赴美購房不僅勞神費時，搜尋合適物業的時間和成本花費也頗為不菲。美國中華商報傳媒集團在去年推出的經紀人手機房產網和今年8月推出的PC版的基礎上，近期又開發出適合經紀人使用的手機端APP——“易美居(經紀版）”，讓地產經紀人通過手機端就可以完成為客戶選房的一系列工作並分享出去，讓客戶在中國就可以通過經紀人房產網搜尋自己中意的物業，大大降低了買賣房屋前的搜尋成本。

這是記者從10月27日在美國中華商報集團總部舉辦的“易美居-經紀人房產網新功能發布會”上獲悉的。

記者在現場了解到，當天有近百名南加州的地產精英、銀行界人士和地產相關從業人士，討論互動氣氛熱烈。美國中華商報傳媒集團銷售總監Eric Ye 再次詳細回顧了經紀人房產網的使用和經紀人個人獨立域名的重要性，並介紹了最新款地產經紀APP的使用方法。

據Eric Ye介紹，繼去年推出的經紀人手機房產網和今年8月推出的PC版之後，此次上線增加的APP易美居（經紀版）可謂是經紀人房產網基礎上的重大升級，而且是免費送給已簽約經紀人使用的，只要購買了該公司該服務的地產經紀用戶都可以免費使用。

經紀人彙集到的房源信息和最新相關文章可以很方便地分享和推廣。經紀人只要在手機界面輕鬆搜尋與分享房產信息，輕鬆地和潛在客戶分享到各種社交媒體，網頁上也載有對經紀人的介紹，對經紀人個人也是重要的品牌提升，也大大節約了經紀人的推廣費用。因此，易美居（經紀版）APP的成功上線，是美國華裔經紀人個人品牌的經紀人房產網的重大升級和功能的延續，為經紀人的市場營銷提供了更為方便的營銷利器。目前，在美國華裔聚居比較集中的加州和紐約地區，有上千名華裔經紀人在使用經紀人房產網。

據Eric介紹，新開發的APP易美居還增添了許多新功能。新款的易美居彌補了過去網頁版的一些不足。例如，以前，為查看潛在客戶在自己網站上的註冊、評論、來信和微信公眾號的粉絲關注情況，地產經紀人需要登錄到自己房產網的後臺，有些繁瑣。現在，有了易美居（經紀版），經紀人直接從手機頁面打開APP就可查看潛在客戶的動向，隨時可以給客戶反饋，潛在客戶的活動一目了然。還有，以往經紀人搜尋房產，必須在自己的經紀人房產網的搜尋欄中鍵入城市名或郵政編碼。現在，有了易美居（經紀版）APP後，經紀人一打開易美居，就可以看到周邊的在售房屋信息，特別適合在特定區域為客戶找房，非常方便。

當天的發佈會互動氣氛熱烈，有兩位年成交超過千萬的地產經紀向在座客人分享了使用經紀人房產網的絕佳體會。南加州華裔地產經紀人Melissa Cheng（左下圖）介紹說，通過經紀人房產網找到了中國大陸的客戶，一些客人通過經紀人房產網認識了她，買到了洛杉磯的新房；華裔地產經紀張浩（中下圖）也通過經紀人房產網促成了一些生意，而且後續還有很多潛在客戶保持聯繫。相信易美居APP的上線讓他們業務能更上一層樓。

美國保富銀行貸款經理洪銘修給在座客戶介紹了在美國如何向銀行申請貸款；全美最大產權公司Fidelity National Title的副總裁兼銷售總監Shannon He向客戶介紹了在美國買房時如何進行產權過戶等問題。會議在圓滿熱烈的氣氛中結束。

咨詢熱線：（626）330-5838

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