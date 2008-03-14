南京大屠殺見證人夏淑琴女士訪洛

（本報記者紀君燕、特約記者任華青洛杉磯報道）10月23日，南京大屠殺幸存者夏淑琴女士在應邀專程從中國到洛杉磯，向各界人士細述當年全家在南京遭受日本軍隊屠殺的慘烈過程，並感謝當年在南京參與救援的美國人民，感謝銘記南京大屠殺曆史事件的美國華人。

此次見面會由洛杉磯南京浩劫期間美國英雄紀念館、世界和平與人權教育基金會理事會、美國南加州大學納粹大屠殺基金會、美國紀念南京大屠殺聯合會共同舉辦，此次活動主要由美國南加州大學納粹大屠殺（SHOAH）基金會（由著名猶太裔導演斯皮爾伯格創辦）贊助，並將拍攝紀錄片，希望將這場屠殺浩劫保存為世界記憶。

在見面會上，各主辦方代表針對此次活動的目的和意義先後致辭，包括美國中華商報蘇子涵社長在內的各界嘉賓代表相繼向夏奶奶送上禮物和祝福。蒙特利公園合唱團帶來的《長城謠》引發全場的共同頌唱，現場氣氛高亢而熱烈。知名朗誦家王玲老師獻上一段深情的朗誦，與會人士深受感動。

年近88歲高齡的夏淑琴女士，是1937年南京大屠殺的幸存者，也是這段曆史的見證者。她向與會者講述了自己經曆的南京大屠殺的一幕幕曆史。當年她才8歲，全家老老小小共13口人。

她說，“在1937年12月1的一天， 家裏突然闖入一夥日本人，父親在開門時就被日本兵當場殺死。我們一家有5姐妹，最大的姐姐15歲，二姐1歲，我還有一個4歲的妹妹和一個1歲的妹妹。我的大姐被強奸，死在床上，我的二姐也被強奸死在桌子上，我被捅了3刺刀，一下就疼暈過去。醒來後，渾身是血，發現家裏的人只有4歲的妹妹還活著，鬧著要吃的，我看到媽媽抱著1 歲的妹妹死在桌子底下。”

年僅8歲的夏淑琴就這樣帶著妹妹，靠一些鍋巴和缸裏的冷水在家裏躲了10天，直到有外籍人士敲門，夏淑琴看到不是日本人才出來，隨後得到國際救援機構的救助。

雖然時隔近80年，夏奶奶說到自己家人和鄰居慘遭殺害的場景時，數度留下痛心的眼淚，眾多與會者也不禁潸然淚下。夏家悲慘經曆被當時南京紅十字國際委員會主席約翰馬吉用攝影機記錄，著名的《拉貝日記》中也有這段記錄。戰後在審判日本戰犯軍事法庭上，夏淑琴一家遭遇曾作為證據采用。

夏淑琴後來知道救他們的有美國人、德國人。她說，當時心裏就在想，為什麼這些外國人要救我們呢？這次能有機會來美國，特別要對當年救助她們的美國人民表示感謝，並深深鞠躬。

夏奶奶在接受媒體采訪時說，非常高興能夠來到美國與眾多華人朋友和外國朋友們見面，非常感恩現在和平幸福的生活。她一再感謝當年的美國英雄們，一再感謝關心南京大屠殺幸存者的美國華人們。

據了解，在南京大屠殺期間，約有22名美國民眾在南京，他們中有傳教士、新聞記者、醫生和護士等。他們不僅留下了珍貴的文章、圖像和影像記錄。同時也在南京設立國際安全區、鼓樓醫院，保護和拯救了大批的南京平民。

美國記者率先向世界報道了南京大屠殺的真實情況。弗蘭克·蒂爾曼·德丁在1937年12月18日的《紐約時報》頭版新聞上，發表了《屠戮意味著占領南京——俘虜全部被殺》；耶茨·麥克丹尼爾在同一天的《芝加哥論壇報》上發表了《戰地記者日記內描述的南京恐怖》。曾在鼓樓醫院工作的美國外科醫生威爾遜是南京大屠殺期間城內唯一的外科醫生。

據洛杉磯南京浩劫期間美國英雄紀念館企劃總監劉祥介紹，2015年10月9日，聯合國教科文組織通過將南京大屠殺正式列入世界記憶名錄。非常榮幸能夠舉辦這樣的活動，希望通過這樣的活動能夠讓更多的人正視曆史、銘記曆史，記住曆史慘痛的教訓，從而更加熱愛和平，主張和平。

當天的活動，全場座無虛席，來自南加州多所大學的留學生們在現場擔任義工。美國華人公共外交促進會會長任向東、北美職通車董事會主席劉方等表示，希望青年一代不要忘記民族的慘痛曆史；美國民眾在南京大屠殺期間對南京民眾的救援，與飛虎隊一樣都是美中人民民間友好永恒的記憶。