樸槿惠深陷“閨蜜幹政”醜聞

【本報綜合報道】連日來，韓國總統樸槿惠親信崔順實幕後幹政一事在韓國引起軒然大波，另韓國國民深陷絕望之中。雖然樸槿惠在事件曝光後發表《致國民書》道歉，但無法平息質疑聲，支持率直線下滑。對於任期還剩一年零四個月的樸槿惠來說，該事件成為其上任以來最大政治危機。

“崔順實門”曝光

韓國JTBC電視臺24日報道稱，在韓國總統親信崔順實委托物業處置的辦公室電腦中，發現包括44份總統演講稿在內的200多份文件。

該臺指出，文件打開時間在總統演講前，並懷疑並無一官半職的崔順實審閱修改演講稿。因總統府內也僅有極少數幕僚有權審閱，如果外泄屬實，這將是一起性質嚴重的國家綱紀紊亂事件。

之後，JTBC電視臺又根據崔順實電腦中的文件披露，2012年12月28日，樸槿惠以候任總統身份與時任總統李明博單獨會談，而崔順實在兩人會談4小時前，就拿到了有關發言內容的“對話文件”。

據悉，文件中涉及國家安保的機密信息。JTBC推測，崔順實甚至有可能知道樸槿惠和李明博後來的實際對話內容。JTBC電視臺稱，將對剩餘文件進行進一步分析和解讀。

崔順實潛逃出國

26日，首爾中央地區檢察官辦公室派人突擊搜查Mir財團和K體育財團這兩家基金會以及韓國全國經濟人聯合會和崔順實的家，展開進一步調查。

崔順實目前行蹤不明，有媒體稱，她人在德國。新國家黨議員鄭鎮碩26日在一個緊急會議上說，總統辦公室必須要求相關部門把崔順實帶回韓國，“我們必須采取必要措施，懲辦相關人員，查明崔順實幹政的細節”。

一些在野黨議員提出，應暫時吊銷崔順實的護照。韓國外交部長官尹炳世26日說，外交部方面沒有收到這方面的指令。

最大在野黨共同民主黨黨首秋美愛要求樸槿惠盡快反省，作出適當決定。她說，“現在有兩名總統在領導韓國”，一些報道稱崔順實領導著一個秘密組織，對國務和企業界都有影響，如果置之不理、任由傳言發酵，那麼公眾的不滿最終將被引到總統身上。

潛逃至德國的崔順實在媒體采訪中露面，但對於操縱國政的嫌疑卻狡辯推脫，做出了一概否認。她一邊承認自己提前拿到總統的演講稿，並進行過刪減的事實，一邊狡辯發現演講稿的平板電腦並非自己所有，甚至在采訪中表示“根本不認識安鐘範首席秘書官，在鄭浩成秘書官進入青瓦臺工作後兩人也從未見過”，不僅言語自相矛盾，還充斥著謊言，令人難以相信。

崔順實承認修改演講稿

崔順實27日在德國黑森接受媒體采訪時表示，在樸槿惠當選總統後一段時間內確實收到了青瓦臺資料，並承認在總統選舉時期曾修改樸槿惠的講稿，但否認其餘疑點。

對樸槿惠日前就其審閱總統演講稿向全體國民表示歉意，崔順實說樸槿惠一心為國，很抱歉讓樸槿惠引發爭議。

就是否有修改講稿，崔順實說總統選舉期間為了幫助樸槿惠表達心聲稍作了修改，但當時沒多在意，也不知道這是國家機密。

有關是否審閱青瓦臺報告，崔順實表，樸槿惠當選總統後曾通過電子郵件收到過相關報告，但對每天收到青瓦臺報告冊或用平板電腦提前審閱報告的相關報道予以否認，並指出因為自己是普通公民，因此不知道這是國家機密。加上自己既沒有平板電腦，也不會使用。

時隔9年設立特別檢察組

對於該事件的不斷發酵，韓國檢方決定設立特別檢察組，調查總統樸槿惠親信崔順實“幕後幹政”內幕。據悉，特別檢查組由數十名成員組成，其中包括15名左右的檢察官。這是韓國檢方自2007年對“三星集團秘密資金”進行特別檢查後，時隔9年再次設立特別檢查組。

26日，負責調查總統樸槿惠親信崔順實涉腐爭議的首爾中央地方檢察廳調查組對崔順實家宅、Mir財團、K體育財團及全國經濟人聯合會辦公室同時進行了搜查和現場取證，扣押了工作文件、電腦硬盤、手機等。

檢方此舉表明已正式啟動涉腐醜聞調查。檢方計劃通過扣押的資料調查青瓦臺是否介入Mir財團和K體育財團創立、崔順實介入兩財團創立和運營的傳聞是否屬實、崔順實是否挪用兩財團公款等。

樸槿惠支持率創新低

根據“真實計量器”公司24日至26日進行的民調，僅有21.1%的受訪者對樸槿惠的執政能力持積極評價，較前一周下降7.3個百分點；另有73.1%的受訪者持負面評價。尤其是26日的支持率僅為17.5%，為3天中最低值，也是其就任以來支持率首次跌破20%。

調查顯示，樸槿惠支持率尤其在60歲以上民眾、保守派以及大邱、慶尚北道等地區樸槿惠的核心支持層，下滑幅度最大。

就樸槿惠該如何對“親信幹政”風波負責，民調結果顯示，42.3%的受訪者選擇“下臺或彈劾”，21.5%選擇“改組青瓦臺和內閣”，隨後依次是“退出新國家黨”和“對國民道歉”。

此外，韓國執政黨新國家黨本周支持率僅有26.5%，較上周下降3.1個百分點，最大在野黨共同民主黨則以30.5%的支持率領先。

崔順實幹政風波是導致樸槿惠政府支持率大幅滑落的最大因素。

議員要求樸槿惠退黨

據美聯社報道，在韓國一家門戶網站上，26日某個時刻搜索量最大的前10個關鍵詞都與崔順實“幹政”有關，其中包括“彈劾”一詞。一些韓國民眾認為，樸槿惠承認曾就講稿咨詢崔順實，意味著這只是冰山一角，崔順實對國務的幹涉遠不止於此。美聯社認為，樸槿惠的致歉講話不僅沒有平息公眾的憤怒，反而引發更多猜測。

新國家黨內部甚至出現了要求樸槿惠退黨的聲音。新國家黨籍議員羅卿瑗在接受SBS電臺采訪時說，樸槿惠沒有選擇，只能退黨，總統辦公室內高級官員也應該辭職；另一名新國家黨籍議員金榮泰（音）也認同這一觀點。他說樸槿惠將成為新國家黨繼續前行的“沉重負擔”。

至於網上的熱搜詞“彈劾”，韓聯社援引一名在野黨官員的話說，是否彈劾樸槿惠應由民眾來決定，當務之急是找出真相。